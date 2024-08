Olympia: Box-Sensation um Lin Yuting und Imane Khelifi sorgt für Aufsehen

Ihr Auftritt war mit Spannung erwartet worden, das Medieninteresse groß - doch der eigentliche Kampf von Lin Yuting aus Taiwan sorgte in der Paris North Arena für weitaus weniger Aufsehen als am Vortag der Auftritt der Algerierin Imane Khelifi.

Beide Sportlerinnen waren durch eine Diskussion um ihr Geschlecht in den Fokus gerückt. Als Lin Yuting am Freitagnachmittag in den Ring stieg, gab es Applaus und Jubel von den Rängen.