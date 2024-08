Olympia: Deutsche Box-Hoffnung Tiafack kämpft um Medaille im Viertelfinale

Die deutsche Box-Hoffnung Nelvie Tiafack fiebert seinem Viertelfinal-Kampf bei den Olympischen Spielen mit großer Ungeduld entgegen. „Ich kann nicht mehr warten. Das Einzige, was mich nervt, ist diese lange Pause. Es geht um so viel“, sagte der 25-Jährige dem SID vor seinem mit Spannung erwarteten Fight gegen den Italiener Diego Lenzi am Freitag (17.38 Uhr) in Paris. Mit einem Sieg hätte der Superschwergewichtler (über 92 kg) eine Medaille bereits sicher, es wäre das erste deutsche Olympia-Edelmetall im Boxen seit 2016. Die beiden Halbfinal-Verlierer erhalten jeweils Bronze.