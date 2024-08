Olympia: Phil Wizard gewinnt historisches Breaking-Gold!

Silber geht an den Franzosen Dany Dann, Bronze an den Japaner Shigekix.

Silber geht an den Franzosen Dany Dann, Bronze an den Japaner Shigekix.

Der kanadische B-Boy Phil Wizard hat die erste und vorerst letzte olympische Goldmedaille in der Tanzsportart Breaking gewonnen. Vor einem begeisterten Publikum in der vollbesetzten Arena auf dem Place de la Concorde siegte er im finalen Battle über drei Runden deutlich 3:0 gegen den Franzosen Dany Dann. Der 36 Jahre Publikumsliebling aus Französisch-Guayana hatte im Halbfinale den großen Favoriten Victor aus den USA besiegt. Der Weltmeister aus Orlando/Florida gewann dafür vor 4700 Zuschauern das Duell um Bronze gegen den Japaner Shigekix ebenfalls unangefochten 3:0.

Im Breaking treten die Tänzerinnen und Tänzer, die als B-Girls und B-Boys bezeichnet werden, unter Künstlernamen an. Unter diesen führt sie auch das IOC. Phil Wizard heißt in der Tat Philip Kim, Dany Dann bürgerlich Danis Civil im Pass, Victor verzichtet nur auf seinen Nachnamen Montalvo, bei Shigekix steht im Pass Shigeyuki Nakara abgewandelt.

Breaking hat seine Ursprünge in der Hip-Hop-Kultur der frühen 1970er-Jahre in der New Yorker Bronx. Bei den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles steht es nicht im Programm.