DFB Frauen bei Olympia: So lief die Bronze-Party mit Tanzeinlage

Klara Bühl hat Einblicke in die Party-Nacht gegeben. Nun geht es für die deutschen Fußballerinnen nach Paris.

Die deutschen Fußballerinnen haben Olympia-Bronze nach dem Sieg über Spanien (1:0) ausgiebig gefeiert. „Wir haben die Emotionen mitgenommen und einen schönen Abend gehabt“, sagte Nationalspielerin Klara Bühl vor der Abfahrt von Lyon nach Paris am Samstagmorgen: „Es sind sehr viele lustige Sachen passiert. So ein Abend bleibt für immer in Erinnerung.“