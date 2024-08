Brutale Olympia-Regel hat Folgen: Silber-Medaille wird verwehrt!

Frankreichs Olympia-Ersatztorwart Theo De Percin wird sich vermutlich fragen, wofür er eigentlich bei den Spielen in Paris dabei war. Der Keeper, der Teil des Kaders von Trainer Thierry Henry war und im Olympiafinale in der Verlängerung an Spanien scheiterte, kehrt mit leeren Händen aus der französischen Hauptstadt zurück.