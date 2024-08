Olympia: Brasiliens Fußballerinnen ohne Marta im Halbfinale gegen Spanien

Brasiliens Fußballerinnen müssen im olympischen Halbfinale am Dienstagabend (21.00 Uhr) gegen Spanien ohne Superstar Marta auskommen. Der Internationale Sportgerichtshof CAS wies am Nachmittag einen Einspruch gegen die Rotsperre der sechsmaligen Weltfußballerin ab, erst in einem möglichen Finale oder Spiel um Bronze könnte Marta also wieder zum Einsatz kommen.