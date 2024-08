Olympia: Beatrice Chebet holt zweites Gold über 10.000 m!

Weltrekordlerin Beatrice Chebet hat bei den Olympischen Spielen auch Gold über die 10.000 m gewonnen. Vier Tage nach ihrem Triumph über 5000 m machte die Kenianerin mit ihrem Schlussspurt in 30:43,25 Minuten das Double perfekt. Silber ging nach 25 Runden im Stade de France an die Italienerin Nadia Battocletti (30:43,55 Minuten). Wie schon über die 5000 m blieb für Tokio-Olympiasiegerin Sifan Hassan aus den Niederlanden nur Bronze übrig (30:44,12). Die 31-Jährige hat nun im Marathon am Sonntag ihre letzte Gold-Chance.