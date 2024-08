Olympia: Sebastian Coe will IOC-Präsident werden – Nachfolge von Bach

Sebastian Coe, Präsident des Leichtathletik-Weltverbandes World Athletics, hat erstmals Ambitionen geäußert, beim IOC die Nachfolge von Thomas Bach anzutreten. „Ich habe immer klargestellt, dass ich, wenn sich die Gelegenheit ergibt, natürlich ernsthaft darüber nachdenken werde“, sagte Coe am Sonntag in Paris: „Die Gelegenheit hat sich nun ergeben. Natürlich werde ich das in Betracht ziehen.“