Olympia: Erstmals Preisgeld für Leichtathletik-Gold in Paris!

Weltverbands-Präsident Sebastian Coe hat die erstmalige Ausschüttung von Preisgeld an Leichtathletik-Olympiasieger in Paris verteidigt. „Ich finde daran nichts besonders merkwürdig“, sagte der Boss von World Athletics am Donnerstag bei der Pressekonferenz zum Auftakt der Leichtathletik-Wettbewerbe in Frankreichs Hauptstadt.