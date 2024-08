Das hat Deutschlands Gold-Held jetzt vor: Märtens will Kindheitserinnerung auffrischen

Am Ende ging Deutschlands Gold-Held Lukas Märtens dann doch die Kraft aus. In seinem letzten Olympia-Rennen von Paris belegte der 22-Jährige über 200 Meter Rücken Platz acht. Immerhin reichte es noch zu einer persönlichen Bestzeit.

In Frankreichs Hauptstadt wird Märtens bis zum Ende am 12. August bleiben, die Zeit will er auch für ein bisschen Sightseeing nutzen. „Darauf freue ich mich. Ich möchte nochmal Disneyland besuchen, die Erinnerungen auffrischen, da war ich früher schon mal“, sagte Märtens: „Jetzt habe ich noch bessere Erinnerungen an Paris – von daher werde ich es genießen.“