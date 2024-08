Olympia: Deutschland vs. Griechenland – Showdown mit NBA-Star Giannis!

m Viertelfinale am Dienstag gegen Griechenland sind die deutschen Weltmeister der klare Favorit - anders als vor zwei Jahren.

Die deutschen Basketballer blicken mit viel Respekt auf ihr Olympia -Viertelfinale gegen Griechenland und NBA-Star Giannis Antetokounmpo. Der zweimalige NBA-MVP sei „einer der besten Spieler der Welt“, sagte Nationaltrainer Gordon Herbert vor dem Duell am Dienstagvormittag ( 11.00 Uhr im LIVETICKER ). Deswegen bereite sich die deutsche Mannschaft „natürlich speziell auf Giannis vor“, ergänzte Franz Wagner, der sich zuletzt in bestechender Form präsentiert hat - wie auch Antetokounmpo.

Antetokounmpo in Topform

"Wir erwarten ein extrem schweres Spiel", sagte Daniel Theis: "Vor allem mit Giannis, der hier unglaublich gut in Form ist." An das bislang letzte Aufeinandertreffen mit den Griechen hat allerdings nicht nur Theis "gute Erinnerungen". Im EM-Viertelfinale 2022 in Berlin hatten die späteren Bronzegewinner aus Deutschland die favorisierten Griechen um Antetokounmpo mit 107:96 geschlagen.