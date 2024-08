Olympia: Fahnenträgerin Wagner startet erfolgreich ins Judo-Viertelfinale

Anna-Maria Wagner klopfte sich drei Mal kräftig auf die Brust, dann startete die deutsche Fahnenträgerin erfolgreich in ihre Medaillen-Mission: Die Judo-Weltmeisterin hat bei den Olympischen Spielen in Paris ihre Auftakthürde souverän gemeistert.

Die in der Gewichtsklasse bis 78 kg für das Achtelfinale gesetzte 28-Jährige gewann am Donnerstag ihren ersten Kampf gegen die für Guinea startende Leipzigerin Marie Branser und zog ins Viertelfinale ein.

Viertelfinale gegen Rika Takayama

Die zweimalige Weltmeisterin Wagner hatte als deutsche Fahnenträgerin bei der Eröffnungsfeier am vergangenen Freitag ihren ersten Höhepunkt der Spiele in Paris erlebt. Auf der Matte soll nun die dritte Olympiamedaille nach zwei Mal Bronze in Tokio folgen.

Der Deutsche Judo-Bund (DJB) hofft durch Wagner auf die zweite Medaille in der Champs-de-Mars Arena. Am Mittwoch hatte Miriam Butkereit (Halle) Silber in der Gewichtsklasse bis 70 kg gewonnen. Auch in der Team-Konkurrenz rechnen sich die deutschen Judoka etwas aus.