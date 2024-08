Olympia: Hrubeschs DFB-Frauen mit zwei Wechseln im Halbfinale

Das Duo kommt nach den kurzfristigen Ausfällen von Alexandra Popp und Lea Schüller in der Halbfinal-Startelf zum Zuge.

Das Duo kommt nach den kurzfristigen Ausfällen von Alexandra Popp und Lea Schüller in der Halbfinal-Startelf zum Zuge.

Frauen-Bundestrainer Horst Hrubesch ist im Olympia-Halbfinale am Dienstagabend (18.00 Uhr/ARD und Eurosport) zu zwei Wechseln gezwungen. Nach den am Vormittag verkündeten Ausfällen von Kapitänin Alexandra Popp und Lea Schüller setzt der 73-Jährige auf Sydney Lohmann und Nicole Anyomi. Beide stehen zum ersten Mal im laufenden Turnier in der Startelf.