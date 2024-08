Olympia: Popp und Schüller fit für Bronze-Duell - Lohmann fehlt

Frauen-Bundestrainer Horst Hrubesch kann am Freitag im Spiel um Bronze bei den Olympischen Spielen (15.00 Uhr/ZDF und Eurosport) wieder auf Alexandra Popp und Lea Schüller setzen. Beide Spielerinnen meldeten sich zum Abschlusstraining am Donnerstag wieder fit.

Ausfall von Sydney Lohmann

Einen Ausfall muss die deutsche Nationalmannschaft trotzdem verkraften. Mittelfeldspielerin Sydney Lohmann, die im Viertelfinalspiel gegen die USA (0:1 n.V) in der Startelf gestanden und durchgespielt hatte, ist erkrankt. "Sydney hat einen Infekt, also die fällt raus. Und sonst haben wir eigentlich alles an Bord", sagte Hrubesch.