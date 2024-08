Olympia: DFB-Frauen nach Bronze auf Erfolgskurs – EM 2025 im Blick

DFB-Präsident Bernd Neuendorf sieht die Frauen-Nationalmannschaft nach dem Bronze-Erfolg bei den Olympischen Spielen auf einem guten Weg. „Wir schauen wirklich ganz optimistisch nach vorne und in Richtung der EM 2025 in der Schweiz“, sagte der 63-Jährige. „Sie haben den amtierenden Olympiasieger Kanada bezwungen, sie haben Weltmeister Spanien bezwungen“, sagte Neuendorf: „Das will ja schon was heißen.“ Er erhoffe sich einen ähnlichen Schub wie nach der Vize-Europameisterschaft 2022. „Das war Werbung für den Frauenfußball.“