Olympia: Mihambo und Weber jagen Gold - Schröder im Halbfinale!

Mihambo, Basketballer und Hockey-Männer: Diese Events in Paris sollten sie am Donnerstag nicht verpassen.

Schaffen die deutschen Leichtathleten den ersehnten doppelten Medaillen-Coup? Nach ihrer Zitterpartie in der Qualifikation geht Tokio-Olympiasiegerin Malaika Mihambo um 20.25 Uhr im stimmungsvollen Stade de France als Favoritin in den Weitsprung. Wenn sie den Balken gut trifft, führt der Weg zum Gold für die Konkurrentinnen nur über sie. Mihambo wäre die erste Weitspringerin, die zweimal hintereinander Gold bei Olympia gewinnt. Nur 25 Minuten später beginnt das Finale im Speerwurf der Männer. Dort will sich Julian Weber nach seiner guten Quali mit Edelmetall belohnen. Bislang gab es für die deutsche Leichtathletik in Paris lediglich einmal Silber durch Zehnkämpfer Leo Neugebauer.