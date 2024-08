Olympia: Deutsche Handballer im Halbfinale – Medaillenjagd startet!

Handballer im Halbfinale, Varfolomeev auf Gold-Jagd und Wellbrocks Wiedergutmachung? Diese Events in Paris sollten sie am Freitag nicht verpassen.

Handballer im Halbfinale, Varfolomeev auf Gold-Jagd und Wellbrocks Wiedergutmachung? Diese Events in Paris sollten sie am Freitag nicht verpassen.

Den Flow aus dem unglaublichen Match gegen Frankreich mitnehmen, so lautet das Motto der deutschen Handballer nach dem emotionalen Viertelfinalsieg gegen den Gastgeber. Mit Spanien wartet im Halbfinale das nächste europäische Topteam - die Jagd auf eine Olympiamedaille beginnt um 16.30 Uhr. In der Vorrunde schlug das unbekümmerte deutsche Team um Shootingstar Renars Uscins die erfahrenen Iberer mit 33:31.

Es soll die nächste Goldchance für das deutsche Olympiateam in Paris sein: Darja Varfolomeev geht als Favoritin in den olympischen Mehrkampf. Bei den Weltmeisterschaften im vergangenen Jahr holte die 17-Jährige fünfmal Gold, in Paris aber wird lediglich eine Siegerin im Mehrkampf gekürt. Los geht der Kampf um die Medaillen um 14.30 Uhr, die neue Olympiasiegerin dürfte gegen 17 Uhr feststehen.