Olympia: Deutsche 3X3-Basketballerinnen auf Goldkurs in Paris!

Nach seiner Verletzung am rechten Oberarmmuskel hat Weltmeister Lukas Dauser plötzlich wieder eine Medaille im Visier. Der 31 Jahre alte Zweite von Tokio steht ab 11.45 Uhr im Finale an seinem Spezialgerät Barren. In den Gerätefinals der Frauen am Schwebebalken und am Boden strebt US-Superstar Simone Biles ihre Goldmedaillen Nummer vier und fünf in Paris an. Sollte die 27-Jährige zweimal triumphieren, würde sie mit neunmal Gold mit der früheren sowjetischen Turnerin Larissa Latynina und Schwimmerin Katie Ledecky (USA) gleichziehen.