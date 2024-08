Olympia: Ehlers/Wickler im Beachvolleyball-Finale unter dem Eiffelturm!

Goldchance im Sand, Bronzejagd beim Basketball und im Tischtennis. Diese Events in Paris sollten sie am Samstag nicht verpassen.

Großes Finale unter dem Eiffelturm: Nils Ehlers und Clemens Wickler kämpfen um die Krone im Sand. Zwölf Jahre nach dem Gold-Coup von Julius Brink und Jonas Reckermann in London und acht Jahre nach dem Olympiasieg von Laura Ludwig und Kira Walkenhorst in Rio stehen wieder zwei Deutsche bei den Spielen in einem Beachvolleyball-Finale. Leicht favorisiert sind um 22.30 Uhr aber die Weltranglistenersten David Ahman und Jonatan Hellvig aus Schweden.