Olympia: Erster Dopingfall in Paris – Stabhochspringerin suspendiert

Der Leichtathletik droht der erste Dopingfall bei den Olympischen Spielen in Paris: Die griechische Stabhochspringerin Eleni-Klaoudia Polak wurde vorläufig suspendiert. Das teilten die Olympia-Organisatoren am Dienstag mit. Bei einer Dopingprobe von Polak sei ein „ungünstiger analytischer Befund“ festgestellt worden, hieß es in einem Statement. Weitere Informationen, um welches mögliche Vergehen es sich handeln könnte, wurden nicht veröffentlicht.