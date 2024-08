Olympia: Deutsche Kajak-Helden feiern Doppel-Gold mit Massage-Spaß!

„Wenn man ein Kilo um den Hals hängen hat, zieht es vielleicht den einen oder anderen Wirbel nach unten“, scherzte Schopf schon vor der großen Party am Freitagabend. Er mache sich aber keine Sorgen, „wir haben einen sehr guten Physiotherapeuten“, versicherte der 25-Jährige mit einem Augenzwinkern.

Blockaden lösen

Dieser müsse den beiden Doppel-Olympiasiegern am Samstag im Anschluss an die Feierlichkeiten jedoch "die Blockaden im Hals wieder lösen". Das Duo des Deutschen Kanu-Verbandes (DKV) hatte nach den beiden Gala-Vorstellungen im Wassersportstadion von Vaires-sur-Marne allen Grund zur Freude.

Gold im Vierer

Am Donnerstag hatten Schopf und Lemke mit Max Rendschmidt und Tom Liebscher-Lucz gemeinsam Gold im Vierer geholt, beflügelt von dem Erfolg legten sie einen Tag später im Kajak-Zweier eindrucksvoll nach. "Nach dem Gold im Vierer war es eine komfortable Situation vor dem Rennen", sagte Lemke, für den alles, was im Zweier passierte, ein "Zusatz" war: "Wir haben uns heute für die harte Arbeit in den letzten drei Jahren belohnt. Darauf bin ich unheimlich stolz."