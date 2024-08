Olympia: Max Heß im Dreisprung-Finale – Solider 7. Platz!

Max Heß ist in seinem ersten olympischen Dreisprung-Finale beim Triumph des Spaniers Jordan Alejandro Diaz auf dem soliden siebten Platz gelandet. Der Ex-Europameister aus Chemnitz sprang im Stade de France 17,38 m und verbuchte damit ein gutes Ergebnis. Für den 28-Jährigen war die Finalteilnahme bei seinen dritten Sommerspielen schon ein Erfolg, in Rio und Tokio war er noch in der Qualifikation ausgeschieden.