Olympia: Shinnosuke Oka holt Gold am Reck und schreibt Geschichte!

Der japanische Turner Shinnosuke Oka hat sich auch am Reck olympisches Gold gesichert. Im Final-Wettkampf kam er am Montag in der Pariser Bercy Arena auf 14,533 Punkte. Angel Barajas aus Kolumbien wurde punktgleich Zweiter. Die höhere Wertung bei der Ausführung gab den Ausschlag für Oka. Bronze ging an Zhang Boheng aus China und Tang Chia-Hung (Taiwan), die jeweils auf 13,966 Punkte kamen. Beide hatten auch die identische Punktzahl bei Schwierigkeit und Ausführung.