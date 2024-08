Olympia: Serbien holt drittes Wasserball-Gold in Folge – Drama in Paris!

Spannendes Finale vor großer Kulisse

Bronze für die USA

Bronze ging an die USA, die erstmals seit 1988 wieder eine Medaille bei den Männern holten. Beim 11:8 gegen Rekord-Olympiasieger Ungarn fiel die Entscheidung erst im Fünfmeterwerfen.

Überraschung bei den Frauen

Bei den Frauen hatte am Samstag überraschend Spanien Gold gewonnen und die Seriensiegerinnen aus den USA abgelöst. Die Silbermedaillengewinnerinnen von London und Tokio setzten sich im Finale gegen Australien mit 11:9 durch. Die Amerikanerinnen, mit drei Olympiasiegen in Folge und acht WM-Titeln dekoriert, waren bereits im Halbfinale an Australien gescheitert und unterlagen im kleinen Finale den Niederlanden mit 10:11.