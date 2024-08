Olympia: DTTB-Frauen verpassen Bronze – Lob und Hoffnung für Zukunft

0:3 hatten das Team um Yuan Wan, Xiaona Shan und Annett Kaufmann im Spiel um Platz drei am Samstag gegen Südkorea verloren. Zuvor hatte die Auswahl mehrere verletzungsbedingte Ausfälle verkraften müssen, sich aber dennoch zum dritten Mal hintereinander in den Top Vier bei Olympischen Spielen platziert.

Prause blickte deshalb zuversichtlich in die Zukunft: "Wir können ganz gespannt nach vorne gucken, was wir in den verschiedenen Konstellationen noch aus der Mannschaft holen können." Insbesondere die Auftritte der erst 18-jährigen Kaufmann geben Anlass zur Hoffnung - wenngleich die Gesamtbilanz von Prause nach dem letzten Spiel der Deutschen in Paris gemischt ausfiel.