Olympia: Schwede Möregardh mit eckigem Schläger im Tischtennisfinale!

von SID 03.08.2024 • 07:03 Uhr Der Schwede könnte im Tischtennis zum ersten europäischen Goldmedaillengewinner seit 32 Jahren werden. Mit einem auffälligen Schläger in der Hand.

Mit Tennis-, Badminton- oder Tischtennis-Schlägern ist es ja so: Manche kuriose Konstruktionen landen im Museum, manche im Olympia-Finale. Das Schicksal führte die "Vilsbiburger Keule" in die Wimbledon-Sammlung des All England Clubs, das doppelt besaitete Tennisracket, auch "Fliegenklatsche" oder "Spaghetti-Schläger" genannt, brachte einen unfairen Vorteil und hatte das Potenzial, den weißen Sport ungenießbar zu machen.

Truls Möregardh und sein ungewöhnlicher Schläger

Auch Truls Möregardh schwört auf einen ungewöhnlichen Schläger, der ihm "mehr Tempo" ermöglicht, den Ball besser spüren lässt und mehr Kontrolle erlaubt. Klingt wieder unfair, doch mit seinem Sechseck steht der Schwede in Paris im Tischtennisfinale, in dem er die chinesische Dominanz brechen will. Am Sonntag (14.30 Uhr) trifft Möregardh mit dem "Cybershape" auf Tokio-Olympiasieger Fan Zhendong.

Der "Cybershape" Schläger

Nun ist der Schläger, der optisch so sehr aus der gleichförmigen Masse runder Rackets heraussticht, nicht ganz neu. Möregardh hatte damit die Tischtennis-Welt schon einmal überrascht. Bei der Uraufführung auf großer Bühne erreichte er 2021 bei der WM in den USA das Finale. Seitdem ist der eckige Schläger von einem schwedischen Hersteller in der Szene bekannt, durchgesetzt hat er sich allerdings (noch) nicht.

Ein möglicher Paradigmenwechsel?

Ob sich das ändert, wenn Möregardh in Paris als erster Europäer seit seinem legendären Landsmann Jan-Ove Waldner 1992 Einzelgold gewinnt? Spielen bald Kinder in Malmö, Düsseldorf und Paris eckig statt rund? "Mit dem Schläger können Anfänger leichter Tischtennis lernen", sagte Möregardh einmal der FAZ.

Ein besserer Spieler durch den "Cybershape"