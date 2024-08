Olympia: Dirk Nowitzki begeistert von Goldcoup der 3x3-Spielerinnen

Der langjährige NBA-Profi war beim deutschen Goldcoup in Paris live dabei - er betrieb den Sport einst selbst.

Deutschlands Basketball-Ikone Dirk Nowitzki hat sich beim Goldcoup der deutschen 3x3-Spielerinnen als großer Fan der bei Olympia noch recht neuen Sportart geoutet. „Es macht Spaß zuzuschauen, die Energie und Atmosphäre sind toll. Es ist eine schöne Sportart“, sagte der langjährige NBA-Profi am Rande der Wettkämpfe auf dem Place de la Concorde.

Sein Herzenssport in abgespeckter Form, der nach 2021 nun in Paris zum zweiten Mal bei Olympia ausgetragen wurde, hat es dem 153-maligen deutschen Nationalspieler angetan.

Die Dynamik des 3x3-Basketballs

In Paris sah der 46-Jährige als Edelfan hautnah die erste deutsche Basketball-Medaille in der Geschichte Olympischer Spiele. Svenja Brunckhorst, Sonja Greinacher, Marie Reichert und Elisa Mevius besiegten Spanien in einem dramatischen Finale mit 17:16.