Olympia: Djokovic holt erstes Gold im Tennis-Finale gegen Alcaraz

Alcaraz triumphierte zuvor bei den French Open

Alcaraz hatte im Juni an gleicher Stelle bei den French Open triumphiert. Bronze hatte sich bereits am Samstag der Italiener Lorenzo Musetti durch ein 6:4, 1:6, 6:3 gegen Felix Auger-Aliassime aus Kanada gesichert. Musetti hatte im Viertelfinale Tokio-Olympiasieger Alexander Zverev bezwungen, der 56 Tage zuvor an gleicher Stelle das Finale der French Open gegen Alcaraz verloren hatte, das deutsche Tennisteam blieb damit in Paris ohne Medaille.