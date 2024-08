Olympia: Springreiter Weishaupt sucht Ablenkung nach Team-Pleite

Der Springreiter will sich ablenken - am liebsten beim 100-m-Finale der Leichtathleten.

Um den enttäuschenden fünften Platz im Team-Wettbewerb zu verarbeiten, liebäugelt Springreiter Philipp Weishaupt mit einem Ausflug zu anderen Wettbewerben bei den Olympischen Spiele in Paris. Wohin es gehen soll, ist noch unklar - Hauptsache raus. "Wir können uns jetzt nicht zwei Tage lang im Zimmer verstecken, das bringt auch nichts", sagte Weishaupt nach der Final-Enttäuschung von Versailles.

Ein Wunschziel des Vize-Europameisters ist das 100-m-Finale der Leichtathleten, vielleicht drückt er auch dem deutschen Dressur-Team im Kampf um Gold die Daumen. Weishaupt und sein Hengst Zineday hatten zusammen mit Christian Kukuk mit Checker und Richard Vogel mit United Touch die angestrebte Medaille verfehlt, das in der Qualifikation noch perfekte Team leistete sich einen Abwurf zu viel.

Der 39-Jährige aus dem Gestüt von Springreit-Legende Ludger Beerbaum in Riesenbeck rechnet sich, genau wie seine Teamkollegen, Chancen auf eine Medaille im Einzelwettbewerb aus. Als einziger Reiter aus dem Trio sprang Weishaupt mit seinem EM-Star Zineday dreimal Null - will das aber nicht überbewerten. "Da kann alles passieren. Die anderen schlafen aber auch nicht auf dem Baum, von daher wird das wohl auch wieder knapp", sagte er.

Wenn am Wochenende die Mannschafts- und Einzelentscheidung im Dressurreiten gefallen sind, beginnt am Montag für die Springreiter der letzte Wettkampf mit der Qualifikation. Es ist ihre letzte Chance, eine lange Durststrecke zu beenden: Das letzte Gold gewann die deutsche Mannschaft mit Beerbaum und dem heutigen Bundestrainer Otto Becker in Sydney 2000.