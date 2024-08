Olympia: Sorge um Seine – Lukas Märtens bangt um Schwester Leonie

Schwimm-Olympiasieger Lukas Märtens macht sich mit Blick auf die Freiwasserrennen in der Seine Sorgen um seine Schwester Leonie. "Es geht um Themen, die eigentlich kein Thema sein sollten. Die Gefilde sollten sauber sein und möglichst strömungsfrei", sagte der Magdeburger am Freitagmorgen im Deutschen Haus in Paris: "Ich hoffe, dass Leonie da ohne Beschwerden rauskommt."

Die 20-jährige Leonie Märtens, die bei ihrer Olympiapremiere bereits über 400 und 1500 m Freistil in der La Defense Arena an den Start gegangen war, nimmt mit Beck am Frauenrennen am kommenden Donnerstag teil. "Ich hoffe, die Verantwortlichen finden noch Lösungen, es könnte sonst ein ziemlich zäher Wettbewerb werden", meinte ihr Bruder Lukas und fügte schmunzelnd an: "Ich bin froh, dass ich meinen warmen Pool habe."