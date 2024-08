Olympia: Seine gesperrt – Freiwasserschwimmer müssen umziehen

Nur einem Tag nach dem Triathlon-Staffelrennen ist der Stadtfluss in Paris wieder gesperrt.

Einen Tag nach dem deutschen Goldrennen in der gemischten Triathlonstaffel ist die Seine für die Olympioniken wieder gesperrt worden. Wie die Veranstalter mitteilten, wurde das Training für die Freiwasserwettbewerbe wegen zu schlechter Wasserqualität abgesagt.

Trainingseinheiten verlegt

Das deutsche Open-Water-Team um Tokio-Olympiasieger Florian Wellbrock und Doppel-Europameisterin Leonie Wellbrock zog deshalb in den Trainingspool Georges Vallerey um. Alle Rennen der Triathleten fanden dennoch im Stadtfluss statt, das der Männer mit einem Tag Verspätung. Für die Mixed-Relay hatte es zehn Stunden vor dem Start grünes Licht gegeben.

Wasserqualität und Testwerte

"Die Werte an drei der Testpunkte waren beim aktuellsten Test im Rahmen, den World Triathlon gesetzt hat, an einem Punkt lag der Wert minimal darüber", teilte OK-Sprecherin Anne Descamps am Dienstagmorgen mit und betonte, dass der vierte Messpunkt für die Bakterienbelastung außerhalb der Schwimmstrecke gelegen habe. Belgien verzichtete auf den Start, weil die Triathletin Claire Michel nach ihrem Einzelrennen erkrankt war.