Olympia: Silber für Lea Sophie Friedrich im Bahnrad-Sprint!

Lea Sophie Friedrich winkte glücklich ins Publikum und rollte mit der Deutschlandfahne auf dem Rücken über das Holzoval, auf der Tribüne spendete die stolze Kristina Vogel kräftig Applaus. Die deutsche Bahnrad-Sprinterin Friedrich hat ihre zweiten Olympischen Spiele glanzvoll zum Abschluss gebracht und mit Silber in der Königsdisziplin Sprint auch die deutschen Radfahrer vor einer Schmach in Paris bewahrt.

Erste olympische Einzelmedaille

Am Schlusstag der Wettkämpfe im Velodrome National von Saint-Quentin-en-Yvelines belegte die 24-Jährige nach der Finalniederlage im Sprint den zweiten Platz und feierte ihre erste olympische Einzelmedaille. Die achtmalige Weltmeisterin Friedrich hatte in Tokio (Silber) und Paris (Bronze) im Teamsprint auf dem Podium gestanden. Für das bislang letzte Sprintgold auf der Bahn hat Vogel in Rio 2016 gesorgt.

Weltrekord und Finalniederlage

Friedrich, die in der Qualifikation am Freitag einen Weltrekord (10,029 Sekunden) aufgestellt hatte, musste sich am Sonntag in zwei Läufen deutlich der neuseeländische Keirin-Weltmeisterin Ellesse Andrews geschlagen geben. Die zweimalige Sprint-Weltmeisterin Emma Hinze war am Samstag im Viertelfinale ausgeschieden und dabei an Andrews gescheitert. Die Cottbuserin wurde Sechste.