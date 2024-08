Olympia: Kim Bui ins IOC gewählt – Neue deutsche Stimme im Sport!

SID 10.08.2024 • 18:05 Uhr Bui gehört in den kommenden acht Jahren bis zu den Spielen 2032 in Brisbane/Australien der Ringe-Organisation an.

Die frühere deutsche Turnerin Kim Bui ist ins Internationale Olympische Komitee (IOC) aufgenommen worden. Die 35-Jährige erhielt am Samstag zum Abschluss der 142. IOC-Session in Paris 80 Stimmen (keine Gegenstimme). Am Donnerstag war bekannt geworden, dass die gebürtige Tübingerin Bui mit den zweitmeisten Stimmen in die IOC-Athletenkommission gewählt wurde.

Mitgliedschaft bis 2032

Bui gehört nun in den kommenden acht Jahren bis zu den Spielen 2032 in Brisbane/Australien dem IOC an. Damit ist sie eines von derzeit drei deutschen IOC-Mitgliedern - neben Präsident Thomas Bach und Sportmanager Michael Mronz. Durch ihre Aufnahme in die Ringe-Organisation gehört sie auch automatisch dem Präsidium des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) an.

Weitere Neuzugänge im IOC

Neben Bui wurden am Samstag Allyson Felix (USA/Leichtathletik), Jessica Fox (Australien/Kanuslalom) und Marcus Daniell (Neuseeland/Tennis) ins IOC gewählt.

Erfolgreiche Karriere und Engagement

Bui hatte an drei Olympischen Spielen und acht Weltmeisterschaften teilgenommen, die Bronzemedaillen bei der EM 2011 in Berlin (Stufenbarren) und der EM 2022 in München (Team) waren ihre größten internationalen Erfolge. Danach trat Bui zurück, sie engagiert sich seitdem für die Aufklärung über Essstörungen, unter denen sie selbst in ihrer Karriere litt. Bui hat einen Masterabschluss in technischer Biologie.

