Olympia: Deutsche Fünfkämpfer im Finale – Spannung in Versailles!

Fabian Liebig und Marvin Dogue stehen beim Modernen Fünfkampf im Finale der besten 18 Athleten. In ihren Qualifikationsgruppen belegten sie nach Springreiten, Fechten, Schwimmen und Laser Run jeweils den sechsten Rang. Die beiden Potsdamer gehen daher mit einigem Rückstand in die Olympia-Entscheidung am Samstag auf der Anlage von Schloss Versailles.

Rekord und Favoritenrolle

Der Ägypter Ahmed El-Gendy, vor drei Jahren in Tokio Silbermedaillengewinner, verbesserte am Freitag mit 1516 Punkten den olympischen Rekord und sicherte sich die beste Ausgangsposition. Das Finale der Männer steht am Samstagnachmittag ab 17.30 Uhr an. Zuvor sind die deutschen Starterinnen Annika Zillekens und Rebecca Langrehr (beide Spandau) ab 9.30 Uhr in ihrem Halbfinale gefordert.