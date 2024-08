Olympia: Deutsches Hockey-Team kämpft um Gold gegen die Niederlande!

Moritz Fürste ist von einem Final-Erfolg gegen die Niederlande überzeugt. Der zweimalige Olympiasieger schwärmt in den höchsten Tönen vom DHB-Team.

Moritz Fürste ist von einem Final-Erfolg gegen die Niederlande überzeugt. Der zweimalige Olympiasieger schwärmt in den höchsten Tönen vom DHB-Team.

Moritz Fürste war tief beeindruckt. Mit einem breiten Grinsen stand die deutsche Hockey-Ikone auf der Tribüne des Stade Olympique Yves-du-Manoir und bejubelte den Final-Einzug (3:2 gegen Indien) seiner Erben. Für Fürste steht fest: Deutschland wird im Endspiel gegen die Niederlande am Donnerstag (19.00 Uhr) nach zwölfjähriger Durststrecke wieder Olympiasiger.

"Hier wird übermorgen Gold geholt, da gibt es überhaupt keine Zweifel für mich", sagte Fürste im SID-Gespräch am Dienstagabend in Paris. Das Finale wird zur Neuauflage des Endspiels von 2012 - damals hatte sich Deutschland gegen die Niederlande zum Champion gekrönt. Gleiches erwartet Fürste jetzt, denn schon in der Vorrunde hatte das deutsche Team den Europameister bezwungen.