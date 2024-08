Olympia: Zweiter Schwimm-Weltrekord in Paris!

Die gemischte US-Staffel schwimmt in Weltrekordzeit zu Gold. Frankreichs Schwimmstar Leon Marchand geht in seinem fünften Finale erstmals leer aus.

Die gemischte Lagenstaffel der USA hat bei ihrem Olympiasieg für den zweiten Weltrekord der Schwimmwettbewerbe in Paris gesorgt.

Das Quartett mit Ryan Murphy, Nic Fink, Gretchen Walsh und Torri Huske unterbot in 3:37,43 Minuten die alte Bestmarke, die Großbritannien vor drei Jahren in Tokio aufgestellt hatte, um 15 Hundertstelsekunden. Silber ging an China vor Australien.