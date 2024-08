Olympia: Gender-Debatte Folge reiner Willkür? Erstaunliches Statement zu Boxerinnen

In Paris ließ das zuständige IOC beide Sportlerinnen aber zu. Dies hatte schon im Vorfeld der Wettbewerbe für Diskussionen gesorgt, am Donnerstag gewannen diese an Schärfe, nachdem Khelifs Gegnerin im Auftaktkampf chancenlos war.

Irreführende Informationen beklagt

„Teilnahmebedingungen sollten während eines laufenden Wettbewerbs nicht geändert werden“, teilte das IOC weiter mit: „Jede Regeländerung muss entsprechenden Verfahren folgen und auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen.“ Khelif hatte bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio den fünften Platz belegt. In Paris boxt sie in der Klasse bis 66 kg, Lin tritt in der Klasse bis 57 kg an. Die IBA wird vom IOC nicht mehr anerkannt, wie in Tokio richtet das IOC die Box-Wettbewerbe in Paris selbst aus.