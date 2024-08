Deutscher Gold-Coup bei Olympia erklärt: "Wie Beppo der Straßenfeger"

Der goldene Schlusspunkt

Das 17:16 gegen Spanien war der goldene Schlusspunkt der Traumreise, die Greinacher zusammen mit Brunckhorst, Marie Reichert und Elisa Mevius in Paris erlebte. Das Team des Deutschen Basketball Bundes (DBB) hatte in der Gruppenphase nur ein Spiel verloren und sich damit hochüberlegen als Gruppenerster für das Halbfinale qualifiziert.

"Es geht, so wie Beppo der Straßenfeger in Momo, um Schritt für Schritt und einen Wisch nach dem anderen", erklärte Bundestrainer Samir Suliman das Erfolgsgeheimnis am ZDF-Mikrofon. Die Mannschaft habe gezeigt, was 3x3-Basketball "für eine geile Disziplin" sei, ergänzte Greinacher: "Ich hoffe, das wird noch ganz lange bei den Olympischen Spielen vertreten sein."