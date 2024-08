Olympia: Esther Henseleit wahrt Medaillenchance im Golfturnier

Lydia Ko kann in Paris ihren Medaillensatz nach einer starken dritten Runde komplettieren.

Esther Henseleit hat am dritten Tag des olympischen Golfturniers eine starke Runde gespielt und sich die Minimalchance auf eine Medaille erhalten. Die Hamburgerin benötigte am Freitag auf dem Par-72-Kurs des Club Le Golf National vor den Toren von Paris nur 69 Schläge, damit schob sie sich mit insgesamt 214 Schlägen auf Rang 13 nach vorn, vor der Schlussrunde liegt sie fünf Schläge hinter Bronze.

Spannung vor der Schlussrunde

Die Führung teilen sich mit je 207 Schlägen die frühere Weltranglistenerste Lydia Ko und Morgane Mertraux aus der Schweiz. Die Neuseeländerin Ko gewann 2016 in Rio bereits Silber und 2021 in Tokio Bronze. Nun winkt ihr der große Wurf. Die Weltranglistenerste und Tokio-Olympiasiegerin Nelly Korda aus den USA arbeitete sich auf Rang sieben nach vorne (212). Die zweite deutsche Starterin Alexandra Försterling (Berlin) geht nach einer 71 mit 222 Schlägen als 40. auf die letzte Runde am Samstag.