Olympia: Überraschende Medaillen-Chance für Deutschland

Deutsche Hoffnungen im Golf

Der zweite deutsche Starter Matthias Schmid (Herzogenaurach), am Donnerstag deutlich besser unterwegs als Jäger, fiel mit einer 75er-Runde auf Rang 46 zurück. Jäger steht in der Weltrangliste derzeit auf Position 54 und hat in diesem Jahr in Houston seinen ersten Sieg auf der PGA-Tour gefeiert. Schmid (WR-Platz 147) ist noch ohne Erfolg auf der prestigeträchtigen Tour.