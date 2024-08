Golf: Jäger verabschiedet sich aus der Spitzengruppe

Stephan Jäger hat am dritten Tag des olympischen Golfturniers wohl alle Chancen auf eine Medaille eingebüßt. Der Münchner spielte am Samstag auf dem Par-71-Kurs eine 72 und fiel vom achten auf den 21. Rang zurück.

Matthias Schmid (Herzogenaurach) schob sich nach seinem schwachen zweiten Tag hingegen wieder leicht nach vorne, durch eine 69 im Club Le National vor den Toren von Paris geht der Herzogenauracher als 38. auf die Schlussrunde am Sonntag.

Schauffele und Rahm kämpfen um Gold

Die Favoriten auf Gold sind zwei Stars der Szene. Tokio-Olympiasieger Xander Schauffele (USA), Sieger der diesjährigen PGA Championship und der US Open, sowie der frühere spanische Masters-Sieger Jon Rahm teilen sich mit acht Schlägen Vorsprung auf Jäger den Spitzenplatz. Der Engländer Tommy Fleetwood liegt einen Schlag hinter dem Duo auf dem Bronzerang.

Jäger steht in der Weltrangliste auf Position 54 und hat in diesem Jahr in Houston seinen ersten Sieg auf der PGA-Tour gefeiert. Schmid (WR-Platz 147) ist noch ohne Erfolg auf der prestigeträchtigen Tour.