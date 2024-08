Olympia: Schmid stark, Jäger kämpft – Matsuyama führt im Golfturnier

Spitzenreiter und Favoriten

An der Spitze liegt der Japaner Hideki Matsuyama, der Masters-Champion von 2021 spielte eine exzellente 63. Der US-Amerikaner Xander Schauffele, Olympiasieger von Tokio 2021 und in diesem Jahr Triumphator bei der British Open und der PGA Championship, folgt zwei Schläge dahinter auf Rang zwei. Jäger steht in der Weltrangliste derzeit auf Position 54 und hat in diesem Jahr in Houston seinen ersten Sieg auf der PGA-Tour gefeiert. Schmid (WR-Platz 147) ist noch ohne Erfolg auf der prestigeträchtigen Tour.