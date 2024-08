Olympia: Triathlon in der Seine – Bundestrainer verteidigt Entscheidung

Die Diskussionen um die Wasserqualität in der Seine gehen auch nach den ersten Wettkämpfen weiter.

Bundestrainer Thomas Möller hält die Durchführung des Olympia-Triathlons in der trüben Seine trotz "grenzwertiger" Bedingungen für vertretbar. "Lieber Triathlon unter diesen Bedingungen als einen Duathlon", sagte der 52-Jährige nach den Einzelrennen der Männer und Frauen: "Die Wasserwerte waren in Ordnung, die Grenzwerte sind eingehalten worden. Ich gehe nicht davon aus, dass wir demnächst Rückmeldung von Athleten mit Magen-Darm-Problemen bekommen. Wenn doch, wäre das nicht in Ordnung."