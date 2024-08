Olympia: Bühl und Schüller führen DFB-Frauen ins Viertelfinale

Perfektes Zusammenspiel bei Bayern München

"Durch den Verein machen wir viele Spiele zusammen", sagte Bühl, die gemeinsam mit Schüller bei Bayern München unter Vertrag steht: "In gewissen Situationen weiß sie dann einfach, wo der Ball hinkommt - und wenn sie den dann so schön einschiebt, ist es perfekt." Die Flügelspielerin selbst hatte bisher bei Olympia in der Offensive noch keine Torbeteiligung beisteuern können. Gegen Sambia platzte der Knoten. "Ich glaube, manchmal muss man einfach geduldig bleiben." Das Quäntchen Glück habe gefehlt.