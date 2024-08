Olympia: Florian Unruh im Bogenschießen-Halbfinale - Medaillenhoffnung!

In der Vorschlussrunde ist Unruh am Sonntagnachmittag gefordert.

Der Berliner Bogenschütze Florian Unruh hat im Einzelwettbewerb von Paris das Halbfinale erreicht und darf nach Mixed-Silber auf eine weitere Medaille bei den Olympischen Spielen hoffen. Nach seinem Achtelfinalerfolg gegen den Briten Tom Hall (7:3) setzte sich der 31-Jährige auch in einem engen Duell mit dem 17-jährigen Franzosen Baptiste Addis mit 6:5 durch. In der Vorschlussrunde ist Unruh, der bei den Sommerspielen in Tokio Rang fünf belegt hatte, am Sonntagnachmittag gefordert.