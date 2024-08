Olympia: Frankreichs Handballer im Viertelfinale gegen Deutschland

Frankreichs Handballer haben dank starker Nerven das Viertelfinale bei den Olympischen Spielen erreicht. Das Team um Superstar Nikola Karabatic besiegte Ungarn im entscheidenden Gruppenspiel 24:20 (11:8) und sicherte sich mit 5:5 Punkten auf den letzten Drücker noch Platz vier in Vorrundengruppe B. Damit treffen die Franzosen am Mittwoch in der Runde der letzten Acht auf Deutschland, den Sieger der Gruppe A.