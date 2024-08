Olympia: Gesa Krause verpasst Medaille – Platz 14 im 3000m-Hindernis

Gesa Felicitas Krause kämpfte, sie gab alles - doch der große Traum platzte früh: Gut 15 Monate nach der Geburt ihrer Tochter Lola hat die Hindernisläuferin bei den Olympischen Spielen eine Medaille über die 3000 m deutlich verpasst. Krause gingen im Stade de France bereits drei Runden vor Schluss die Kräfte aus, in 9:26,96 Minuten reichte es am Ende nur für den 14. Platz im Finale.

Gold gewann Weltmeisterin Winfred Yavi (Bahrain) in olympischer Rekordzeit (8:52,76) vor Peruth Chemutai (Uganda/8:53,34). Bronze sicherte sich die Kenianerin Faith Cherotich in 8:55,15 Minuten. Bei ihrer vierten Olympia-Teilnahme hatte Krause noch einmal auf den ganz großen Coup gehofft, nachdem sie in Tokio vor drei Jahren Fünfte geworden war, in Rio Sechste und in London Siebte.