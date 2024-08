Olympia: Hindernis-Drama! Bebendorf verpasst Finale knapp

Deutsche Läufer ohne Finalteilnahme

Drama um Mitfavorit Amos Serem

Ein Drama erlebte Mitfavorit Amos Serem in dem Vorlauf gemeinsam mit Bebendorf. Am vorletzten Wassergraben lief der Kenianer wohl wegen eines Schubsers am Hindernis vorbei, wendete, lief zurück und hüpfte dann über das Hindernis. Dadurch verlor die Nummer zwei der Welt natürlich viel Tempo. Doch Serem kämpfte sich zurück und wäre nach seiner Aufholjagd fast noch unter die Top-5 gelaufen. Am Ende wurde er Sechster. Doch durch eine Jury-Entscheidung rückte der 21-Jährige dann doch noch ins Finale. "Ich wurde geschubst, dann habe ich den Fokus verloren", sagte Amos.