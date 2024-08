Historischer Olympia-Coup: 100-Meter-Ass tut es DDR-Legende gleich

Startläuferin Burghardt hat nun eine Medaille bei Olympischen Sommer- und Winterspielen geholt, als eine von nur sieben Athletinnen und Athleten der olympischen Geschichte: Die 30 Jahre alte 1,82-Meter-Hünin aus Mühldorf am Inn hatte 2022 in Peking als Anschieberin von Mariama Jamanka Silber im Zweierbob gewonnen - Lückenkemper verfolgte es mit Freudentränen am Fernseher.

„Ich weiß nur, dass es seit der Wende in Deutschland noch niemand geschafft hat! Kann das sein? Es ist einfach eine runde Sache, ich habe es noch nicht ganz verstanden“, sagte Burghardt am Freitagabend bei SPORT1 .

Olympia-Medaillen im Winter und Sommer: Wer es vor Burghardt schaffte

Tatsächlich war es ein DDR-Star, der die seltene Errungenschaft als letzte Deutsche schaffte: Christa Luding-Rothenburger gewann 1984 in Sarajewo und 1988 in Calgary zweimal Gold und einmal Silber im Eisschnelllauf. Bei den Sommerspielen in Seoul gewann sie Silber im Rad-Sprint - 1992 in Albertville folgte noch Eisschnelllauf-Bronze für das wieder vereinte Deutschland.