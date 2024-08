Olympia: Deutschland im Hockey-Viertelfinale – Wellen will Gold!

Die DHB-Männer wollen in Paris die Goldmedaille. Der erste Schritt ist gemacht.

Niklas Wellen hielt sich mit seinem entscheidenden Treffer zum Einzug ins Viertelfinale nicht lange auf. „Das Turnier fängt erst richtig an, jetzt kommen die richtig heißen Spiele“, sagte der deutsche Hockey-Weltmeister nach dem 1:0 (1:0) gegen den Mitfavoriten Niederlande: „Wir wollen den ersten Platz in der Gruppe verteidigen. Das Spiel und das Tor sind schon Geschichte. Es geht weiter.“

Auf dem Weg ins Viertelfinale

Am Freitag trifft Deutschland im abschließenden Gruppenspiel noch auf Großbritannien (20.15 Uhr), die Viertelfinals finden am 4. August statt. Dort soll für die Mannschaft von Bundestrainer Andre Henning längst nicht Schluss sein, wie Wellen erneut betonte: "Wir haben jetzt die Hälfte der Spiele gespielt. Wir wollen ins Finale, wir wollen Gold holen."

Verletzungssorgen um Kapitän Grambusch

Verzichten mussten die DHB-Männer gegen die Niederlande auf den angeschlagenen Mats Grambusch. Der Kapitän habe sich am Dienstag "ein bisschen am Knie verletzt", berichtete Trainer Henning: "Wir haben aber schon ein MRT gemacht, und es ist nichts wirklich Schlimmes."

Früher Treffer bringt Sicherheit

Bereits in der dritten Minute hatte Ersatzkapitän Wellen die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) gegen die Niederlande auf Kurs gebracht. In der drückenden Hitze von Paris reichte der Mannschaft der einzige Treffer der Partie letztendlich zum dritten Sieg im vierten Spiel und den vorzeitigen Einzug in die Runde der besten Acht.